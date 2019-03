Netanyahu: los túneles de Hezbollah son un “acto de guerra”

Comparte esta noticia

Benjamín Netanyahu Foto: GPO Haim Zach vía Flickr

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a actuar contra el grupo terrorista Hezbollah a raíz de los túneles que ha cavado desde el Líbano y penetran en el territorio israelí. El siguiente es el discurso ofrecido por el titular del Ejecutivo de cara a la sesión del máximo organismo de la ONU:



“Hace unas semanas, Israel lanzó una campaña para exponer y neutralizar una red de túneles transfronterizos de terror en nuestra frontera norte con el Líbano.



Desde el inicio de esta campaña, el 4 de diciembre, hemos descubierto, hasta ahora, cuatro túneles que se internan en nuestro territorio. Su objetivo era penetrar en nuestro territorio, secuestrar a nuestra gente, incluyendo civiles, asesinar a civiles y conquistar la parte norte de Galilea.



Esto no es simplemente un acto de agresión; es un acto de guerra. Es parte de un plan de guerra, diría yo. Ha sido confirmado por UNIFIL. UNIFIL ha confirmado la existencia de estos túneles y ha dicho que representan una clara violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.



Hezbollah está haciendo todo esto porque Irán lo apoya en todos los aspectos, incluso con dinero. El dinero que obtuvo del defectuoso pacto iraní. Y esto es parte de la red de agresión iraní.



Es importante entender lo que Hezbollah está haciendo aquí. Está cometiendo un doble crimen de guerra. Ataca a civiles israelíes, mientras se esconde detrás de civiles libaneses. Ataca a civiles israelíes, mientras se esconde detrás de civiles libaneses. Eso es un doble crimen de guerra.



El pueblo del Líbano debe entender que Hezbollah los está poniendo en peligro. Y esperamos que el Líbano tome medidas contra esto, proteste contra esto y no ceda ante esto. Y el hecho de que el ejército libanés no esté haciendo nada significa que no pueden o no quieren -o ambos- hacer algo al respecto. Pero eso no absuelve la culpabilidad del Líbano. Su territorio está siendo utilizado para atacar nuestro territorio. Su territorio está siendo utilizado para cavar túneles de terror, para aterrorizar, secuestrar y asesinar a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, hacemos responsable al Líbano.



Ahora pensamos que la comunidad internacional debe responsabilizar a Irán, a Hezbollah y al Líbano y debe actuar en consecuencia. Porque lo que está viendo no es simplemente una grave violación de nuestra soberanía y nuestra seguridad, sino una grave violación de la seguridad para cualquier nación.



Hezbollah está utilizando una de cada tres casas en las aldeas del sur del Líbano para estos propósitos agresivos. Una de cada tres casas.



Y la ONU lo sabe. Entonces, ¿qué hace la comunidad internacional? Creo que se requieren varias cosas y las voy a detallar.



Hice un llamamiento a la ONU para que convoque al Consejo de Seguridad y esa reunión se celebra hoy. Aprecio el hecho de que Estados Unidos esté tomando una postura inequívoca contra Hezbollah y presionando para que el Consejo de Seguridad celebre esta reunión urgente.



La embajadora Haley tenía razón cuando dijo hace dos días en la ONU que se debe condenar a Hezbollah por, aquí está la cita,: ‘poner en peligro la seguridad del pueblo libanés y violar la soberanía de Israel’.



Por lo tanto, pido a todos los miembros del Consejo de Seguridad que condenen los actos de agresión gratuitos de Hezbollah; designar a Hezbollah, en su totalidad, como una organización terrorista; presionar por mayores sanciones contra Hezbollah; exigir que el Líbano deje de permitir que su territorio sea utilizado para un acto de agresión y que sus ciudadanos sean utilizados como peones; apoyar el derecho de Israel a defenderse contra la agresión de inspiración iraní y dirigida por Irán.



Pido al Consejo de Seguridad que exija a UNIFIL que cumpla plenamente con su mandato y profundice sus operaciones. Esto incluye garantizar que UNIFIL tenga acceso sin restricciones a cualquier área en el sur del Líbano, incluyendo las tierras privadas y públicas. Que UNIFIL tenga la capacidad de llegar a cualquier área rápidamente, antes de que ellos encubran y destruya la evidencia. Que UNIFIL no esté restringida por Hezbollah o el ejército libanés de ninguna manera e informe sobre cualquier obstrucción. Y que UNIFIL proporcione informes detallados de cualquier violación a la ONU y a Israel de manera oportuna.



Espero que el Consejo de Seguridad defienda la verdad para la paz y la seguridad. Espero que tome la acción necesaria, correcta y moral. Mientras tanto, Israel continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo y defender nuestras fronteras".