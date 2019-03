Diputada árabe israelí Zoabi llama "combatientes de la libertad" a los terroristas palestinos

Comparte esta noticia

Foto: REUTERS / Baz Ratner

En el contexto del proyecto de ley planteado por el partido Habait Hayehudí en el que proponen expulsar a las familias de los terroristas que perpetran un atentado, la diputada árabe israelí Hanin Zoabi ha levantado una nueva polémica en Israel.



La diputada publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que llamaba "combatientes de la libertad" a los terroristas palestinos: "El castigo colectivo a los familiares de los combatientes de la libertad palestinos, con o sin un proceso judicial, es un crimen de guerra y también una transgresión moral. La Haya espera".



El diputado Robert Elituv del partido Israel Beitenu reaccionó al tweet de Zoabi y dijo que "es una traidora de la clase más baja". Además dijo que "si a Hanin Zoabi no le gustan las leyes que aprueba el parlamento israelí, debe cumplir su obligación como palestina e irse al parlamento en Ramallah, ese es su lugar natural".



En el pasado Zoabi participó en la flotilla a Gaza en mayo del 2010 en la que habían armas destinadas a la franja y que fue definida como un acto terrorista por Israel. Zoabi también fue suspendida de sus actividades en la Knesset en el pasado, por ejemplo, tras decir que los miembros del Hamas que secuestraron y asesinaron a tres jóvenes israelíes en 2014 "no eran terroristas". Zoabi también se encontró en el pasado con miembros del Hamas y con familias de terroristas e incluso guardó un minuto de silencio en su memoria.



La ley propuesta por Habait Hayehudí fue aprobada hoy en la Knesset con 69 votos a favor y 38 en contra en su lectura preliminar. Incluso los partidos de oposición Yesh Atid e Israel Beitenu la apoyaron. La ley ahora pasará a una discusión más avanzada en el comité de Exteriores y Seguridad de la Knesset.



Sin embargo, el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, expresó en el pasado que considera que la ley no es constitucional y enfatizó que no se puede castigar a los familiares de un terrorista sin probar que ayudaron intencionalmente al atacante.



El ministro de Turismo de Israel, Yariv Levin, explicó la lógica detrás de la ley: "Si estas familias tienen claro que hay un alto precio que pagar, sin lugar a dudas hay posibilidad de que consigamos una disuasión más decisiva y cambiemos la fórmula actual". Levin argumentó que "cuando una familia sabe que enviar a un miembro de la familia para llevar a cabo un atentado no es algo que solo le costará a este asesino sino que se proyectará a toda la familia, habrá voces en cada familia que incluso advertirán sobre esto a nuestras fuerzas de seguridad sobre estas intenciones para así evitar que los expulsen. No se trata de castigo colectivo".



En la actualidad, la Autoridad Palestina recompensa a las familias de los terroristas que perpetran atentados terroristas y se encuentran en la cárcel o son abatidos. Los defensores de esta ley argumentan que solo de esta forma pueden crear un contrapeso a estos incentivos.